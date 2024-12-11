Один з лідерів Бундесліги повністю провалив виступи у єврокубках

У вівторок, 10 грудня, у 6-му турі оновленої Ліги чемпіонів відбулась низка матчів. В одному з них німецький «РБ Лейпциг» на своєму полі зазнав поразки від англійської «Астон Вілли» з рахунком 2:3. Цікаво, що до 85-ї хвилини у матчі зберігалась нічия, однак гол півзахисника «левів» Роса Барклі наприкінці зустрічі остаточно поховав надії німців на позитивний результат.

Як наслідок, «РБ Лейпциг» став першим клубом, який втратив навіть математичні шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Команда Марко Розе не набрала жодного очка у всіх шести матчах. ПСЖ, який посідає останнє для продовження боротьби 24-те місце, набрав 7 пунктів. Таким чином, навіть якщо «РБ Лейпциг» в останніх двох матчах набере максимум – 6 очок – він все одно не зможе зачепитись за плей-оф.

Окрім того, німецький колектив став першим в історії Ліги чемпіонів клубом, який покинув основний етап у форматі загальної таблиці з 36 учасниками.

Нагадаємо, «РБ Лейпциг» по ходу турніру програв іспанському «Атлетіко» (1:2), італійському «Ювентусу» (2:3), англійському «Ліверпулю» (0:1), шотландському «Селтіку» (1:3), італійському «Інтеру» (0:1) та англійській «Астон Віллі» (2:3).