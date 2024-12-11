Донеччани оновили своє попереднє досягнення

У вівторок, 10 грудня, донецький «Шахтар» в межах 6-го туру оновленої Ліги чемпіонів у Гельзенкірхені приймав «Баварію». Попри хороший старт і швидкий гол «гірники» зазнали розгрому з рахунком 1:5. Попри це, матч став для донеччан історичним, адже зібрав рекордну для «Шахтаря» кількість глядачів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Подивитись гру на «Фелтінс-арені» прийшли 57 079 глядачів, що стало рекордом відвідуваності домашніх матчів «гірників» за всю історію клубу. Попереднє досягнення було встановлено у 2012 році на «Донбас Арені», коли матч проти «Динамо» відвідали 53 423 людини.

Цікаво, що матчу з «Баварією» передував скандал. Вболівальники мюнхенського клубу закликали бойкотувати гру через надто високі ціни на квитки (52 євро стоячі місця та 105 євро сидячі). Донеччани, зрештою, відреагували й знизили вартість перепусток – до 26 та 45 євро відповідно.

До слова, «Шахтар» вперше після повномасштабного вторгнення зібрав понад 50 тисяч глядачів на домашньому матчі Ліги чемпіонів. Перед цим найбільше вболівальників приходило на матч проти «Барселони» (1:0) у сезоні 2023/24.

Топ-5 домашніх матчів Шахтаря за відвідуваністю з початку повномасштабного вторгнення:

«Шахтар» – «Баварія» (1:5) – 57 079 глядачів (Гельзенкірхен, 2024/25)

«Шахтар» – «Барселона» (1:0) – 49 147 (Гамбург, 2023/24)

«Шахтар» – «Антверпен» (1:0) – 47 209 (Гамбург, 2023/24)

«Шахтар» – «Порту» (1:3) – 46 729 (Гамбург, 2023/24)

«Шахтар» – «Реал» Мадрид (1:1) – 29 030 (Варшава, 2022/23)

Нагадаємо, попереду у «Шахтаря» ще два матчі – з дортмундською «Борусією» та «Брестом». Поєдинок проти французів стане останнім домашнім для «гірників» в основному етапі оновленої Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 22 січня 2025 року.