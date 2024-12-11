Піаніно поліцейські знайшли вдома у директорки

Директорка однієї зі шкіл на Тернопільщині забрала піаніно з актового залу навчального закладу до себе додому. Про зникнення інструмента активістам повідомили батьки учнів цієї школи. Керівниця навчального закладу пояснила правоохоронцям, що піаніно забрала для того, щоб на ньому могла навчатися її донька. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про факт зникнення піаніно з Переволоцької загальноосвітньої школи Бучацької громади 10 грудня повідомив у Facebook громадський активіст Роман Довбенко. До нього звернулися дві мами учнів цього навчального закладу, які й розповіли про зникнення інструмента.

«Два тижні тому директорка Наталія Співак спільно зі своїми знайомими чоловіками, в нічний час доби, викрали одне піаніно, що знаходилось в актовому залі та ще мають намір викрасти друге піаніно, яке знаходиться у музичному класі», – розповів Роман Довбенко.

В поліції Тернопільщини ZAXID.NET підтвердили той факт, що керівниця школи забрала до себе додому музичний інструмент марки «Україна». За цим фактом розпочато кримінальне провадження, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 11 грудня.

За попередніми даними, керівниця школи самовільно забрала піаніно додому. Під час допиту, жінка пояснила що зробила це для того, аби її донька могла навчатися грі на інструменті. З її слів, таке рішення нібито було узгоджене з трудовим колективом закладу.

Правоохоронці знайшли піаніно вдома у директори, вилучили його та передали на зберігання до будинку культури. Відомості за цим фактом внесли в ЄРДР за ст. 356 КК України (Самоправство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн, виправних робіт на строк до двох років або пробаційного нагляду на той самий строк.

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, Наталія Співак працює директоркою Переволоцької загальноосвітньої школи із 1 серпня 2022 року.