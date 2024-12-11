Інцидент стався у Свалявському професійному будівельному ліцеї

Двох жительок Сваляви підозрюють у хуліганстві на території місцевого ліцею. За побиття працівника та двох вчителів школи 28-річній та 47-річній закарпаткам загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 11 грудня, інцидент у навчальному закладі Сваляви стався у листопаді. Між підлітками виник конфлікт, у який втрутилися рідні одного з неповнолітніх

«Жінки пошкодили вікна на будівлі закладу та заподіяли легкі тілесні ушкодження трьом співробітникам ліцею. До вчинення неправомірних дій причетні дві місцеві жительки, віком 47 та 28 років», – розповіли правоохоронці.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінки побили вчителів на подвір’ї Свалявського будівельного ліцею. Поліція завершила розслідування і передала справу до суду. За хуліганство закарпаткам загрожує від 2 до 5 років ув’язнення.