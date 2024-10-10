На Закарпатті оштрафували медсестру та лісника за побиття дитини
Обвинуваченим присудили по 850 грн штрафу
Великоберезнянський районний суд визнав винними майстра лісу Івана Сільбера та медсестру Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії Катерину Кичеру у нанесенні легких тілесних ушкоджень. За побиття малолітньої дитини обвинуваченим присудили по 850 грн штрафу.
Як йдеться у рішенні суду, який винесли 7 жовтня, у серпні 2023 року Іван Сільбер та Катерина Кичера підійшли до хлопчика, яка стояв біля Чорноголівської сільради, смикнули за одяг і завдали кілька ударів по тілу та обличчю. В результаті дитина отримала кілька синців на різних ділянках голови. Причини такого вчинку обвинувачених не вказуються.
Під час судового засідання нападники визнали свою вину та розкаялися у вчиненому. Суд також врахував, що вони раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, не стоять на обліку у психіатра чи нарколога та мають позитивну характеристику.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Ротмістренко визнала Катерину Кичеру та Івана Сільбера винними у нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначила їм по 850 грн штрафу.