Хлопчик отримав синці на різних ділянках голови

Великоберезнянський районний суд визнав винними майстра лісу Івана Сільбера та медсестру Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії Катерину Кичеру у нанесенні легких тілесних ушкоджень. За побиття малолітньої дитини обвинуваченим присудили по 850 грн штрафу.

Як йдеться у рішенні суду, який винесли 7 жовтня, у серпні 2023 року Іван Сільбер та Катерина Кичера підійшли до хлопчика, яка стояв біля Чорноголівської сільради, смикнули за одяг і завдали кілька ударів по тілу та обличчю. В результаті дитина отримала кілька синців на різних ділянках голови. Причини такого вчинку обвинувачених не вказуються.

Під час судового засідання нападники визнали свою вину та розкаялися у вчиненому. Суд також врахував, що вони раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, не стоять на обліку у психіатра чи нарколога та мають позитивну характеристику.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Ротмістренко визнала Катерину Кичеру та Івана Сільбера винними у нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначила їм по 850 грн штрафу.