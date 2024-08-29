Батьки обох підлітків заплатять штраф

На одному з дитячих майданчиків Ужгорода конфлікт між підлітками завершився бійкою – хлопець побив дівчину. Батьки обох підлітків заплатять штраф.

Відео з місця події 28 серпня поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. На ньому видно, як підліток жорстоко б’є руками і ногами дівчину, яка буцімто образила його молодшого брата.

У поліції Закарпатської області повідомили, що із заявами до правоохоронців з цього приводу ніхто не звертався.

«Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили відео, на якому зафіксовано конфлікт між підлітками – хлопець наносить удари дівчині та висловлюється в її бік нецензурною лайкою. В Ужгородському районному управлінні поліції одразу зареєстрували дану подію і проводять перевірку», – зазначили в ГУ НП в Закарпатській області.

29 серпня правоохоронці розповіли, що встановили всіх учасників події та причини конфлікту. За невиконання обовʼязків щодо виховання дітей, батьків обох підлітків притягнули до адміністративної відповідальності. Вони заплатять від 850 до 1700 грн штрафу.