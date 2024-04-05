Один із хлопців штовхнув 13-річного учня, а інший – повалив його на землю та схопив за шию

Ювенальні поліцейські склали адміністративні протоколи на батьків двох учнів, які 1 квітня вчинили бійку в приміщенні ліцею. За невиконання обов’язків щодо виховання дітей вони сплатять 850 грн штрафу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 5 квітня, про конфлікт в ужгородському ліцеї правоохоронців повідомили медики, до яких звернулася мати побитого хлопця. Ювенальні поліцейські опитали працівників закладу, школярів та батьків учасників конфлікту.

«Подія сталася 1 квітня під час навчального процесу у одному з ліцеїв міста. Діти пояснюють, що суперечка почалася через словесні образи однокласника. Тоді один із хлопців почав штовханину з 13-річним сином заявниці, а інший повалив його на землю та схопив за шию», – інформують у поліції.

На батьків двох ліцеїстів, які вчинили бійку склали адміністративні протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Вони заплатять по 850 грн штрафу.