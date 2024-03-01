Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту

У Брустурянській школі Тячівського району двоє учнів побили дівчину. Відео інциденту з’явилося у місцевих Telegram-каналах, поліція розпочала перевірку.

На відео, знятому у приміщенні Брустурянської школи Усть-Чорнянської селищної ради, видно, як двоє школярів у класі штовхають та б’ють дівчину. У публікації йдеться про те, що інцидент трапився минулого тижня.

У п’ятницю, 1 березня, у поліції Закарпатської області розповіли, що звернення про бійку у школі до них не надходили.

«Співробітники Тячівського районного відділу поліції самостійно зареєстрували дану подію та розпочали перевірку. Наразі до навчального закладу виїхали інспектори ювенальної превенції. Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту», – інформують у поліції.

На директорку, яка не повідомила булінг у навчальному закладі, поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173-4 КУпАП. Саму подію слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.