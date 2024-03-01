Ситуацію в Івано-Франківському ліцеї №4 перевірятиме і комісія Департаменту освіти та науки

Прикарпатські правоохоронці розслідують ситуацію із цькуванням однокласниками учня 6-В класу Івано-Франківського ліцею №4. Факт булінгу перевірятиме і комісія Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Про цькування шестикласника Єремії К. 29 лютого повідомила письменниця Любов Бурак, оприлюднивши скріншоти з чату 6-В класу Івано-Франківського ліцею у Viber. У дописах діти ображають свого однокласника, незважаючи на присутність у чаті його матері та педагога. Хлопця звинувачують у тому, що він часто пропускає уроки за станом здоров’я.

«На жаль, Єремія здоров’ям похвалитися не може. Але може іншим: чесністю, щирістю, здібностями, талантом. Він геніальний скрипаль. Це він грав на скрипці, щоб зібрати гроші нашим добровольцям. Поки не зацькували. І, звісно, що Єремія дуже чутливий, як усі діти та люди мистецтва. О, так! Над такими люблять познущатися підлітки. Процес приниження слабших дає їм відчуття самоствердження. Мабуть», – написала у Facebook Любов Бурак.

Діти ображали хлопця у чаті 6-В класу Івано-Франківського ліцею у Viber. Скріншот Любов Бурак

За словами письменниці, ситуацію не вдалося вирішити і після звернення матері хлопчика до адміністрації закладу.

«Директорка ліцею Гаврилюк Ірина Романівна, реагуючи на звернення мами Єремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника Курілець Мар'яну Романівну та... інспектора ювенальної юстиції п. Володимира Залозецького і... І годину розпікає маму про те, що Єремія часто пропускає уроки та погрожує позбавленням батьківських прав. А щодо цькування дитини, то це з точки зору директорки – хвора фантазія хлопчика, не було такого, адже в них не просто так собі «школа на районі», а ліцей, в якому працюють супер педагоги і навчаються супердіти. Адміністрація ліцею залякує інших батьків, чиї діти також зазнають булінгу, а мами булерів створюють спільну самовиправдальну легенду й починають телефонувати і погрожувати Оксані К. Мовляв, ми – люди непрості, ми можемо все», – розповіла Любов Бурак.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 1 березня, за фактом булінгу у ліцеї №4 проводиться перевірка.

«Поліцейські встановлюють всі обставини події, опитують педагогів. Також заплановано опитування інших учасників навчально-освітнього процесу в присутності законних представників. Окрім цього Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради видано наказ про створення комісії щодо перевірки даного факту», – інформують у поліції.

На директорку ліцею, яка не повідомила в поліцію про булінг учня, склали адміністративний протокол за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП.