Правоохоронці виявили у фігурантів майже 5 млн грн готівки

Правоохоронці викрили злочинну схему перепродажу квитків у компанії «Укрзалізниця» – працівники компанії заробляли десятки мільйонів гривень на незаконному продажі квитків на потяги міжнародного сполучення за завищеними цінами. Через діяльність схеми компанія втратила понад 73 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у середу, 11 листопада.

За даними слідства, оборудку організував голова профспілок Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський». Відповідно до документації, оприлюдненої в YouControl, посаду очільника організації обіймає Іван Супруненко. Посадовець організував злочинну схему та залучив до неї заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що організатори схеми на власний розсуд розподіляли провідників на потяги за напрямками, вимагаючи в тих, хто працює на міжнародному сполученні, хабарі за роботу в цих потягах. Ті, хто не був залучений до схеми, за словами розслідувача, могли працювати виключно на поїздах, що рухаються в напрямку лінії фронту.

«З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести “касу” – від 2000 грн з маршруту по Україні та від 2000 до 5000 євро з найпопулярніших закордонних сполучень», – повідомили у пресслужбі поліції.

Учасники схеми викуповували квитки на міжнародні рейси до внесення їх у систему верифікації особи пасажирів через «Дія. Підпис», яка мала б запобігти перепродажу квитків. Квитки пропонували купити пасажирам, які не змогли їх придбати онлайн чи в касі, безпосередньо у вагонах.

«Члени злочинної організації систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною 300-500 євро за один квиток на потяг Київ-Варшава при офіційній вартості у 3700 грн. Гроші пасажири платили “на руки” начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Оборудка працювала у низці поїздів міжнародного сполучення, зокрема:

№67/68 «Київ – Варшава»,

№23 «Київ – Хелм»,

№119 «Дніпро – Хелм – Дніпро»,

потяги сполучення «Київ – Перемишль»,

№351 «Київ – Кишинів».

Протягом січня-червня 2024 році учасники оборудки реалізовували схеми та ділили отримані гроші між собою. За попередніми підрахунками правоохоронців, через необлікований продаж квитків «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку. Крім того, фігуранти спричинили штучний дефіцит проїзних квитків у системі вільного продажу.

Під час обшуків, які відбулися вранці 11 грудня у потягах «Укрзалізниці», офісах та помешканнях фігурантів, у підозрюваних вилучили готівку у гривнях та в іноземній валюті на суму майже в 5 млн грн, авто, чернетки та документацію. Нагадаємо, тоді «Укрзалізниця» попередила про можливі незручності для пасажирів у вигляді додаткових перевірок, чи затримки руху потягів.

Правоохоронці повідомили про підозри десятьом фігурантам – залежно від ролі та участі їм повідомили про підозри за ч. 1-3 ст. 255 ККУ та ч. 1, 2 ст. 364 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та зловживання владою або службовим становищем). Їм загрожує до 13 років позбавлення волі, штраф та конфіскація майна.