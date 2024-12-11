Обшуки проходять в офісах компанії та потягах міжнародного сполучення

Поліція розслідує справу щодо створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути міжнародного сполучення «Укрзалізниці». У середу, 11 грудня, в офісах компанії та потягах у Києві проводять обшуки. Про це повідомила Національна поліція України.

У Києві та області 11 грудня поліція проводить слідчі дії в офісних приміщеннях структурного підрозділу «Укрзалізниці», а також потягах міжнародного сполучення. Правоохоронці розслідують факти зловживань посадовців компанії під час здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

«Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі», – розповіли у поліції.

Обшуки проводять:

у будинках службовців, причетних до кримінальних схем,

в офісних приміщеннях структурного підрозділу «Укрзалізниці»,

у потягах міжнародного сполучення під час відправлення й прибуття.

«Укрзалізниця» попередила про можливі незручності для пасажирів у вигляді додаткових перевірок, чи затримки руху потягів.

Нагадаємо, 19 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватою ексначальницю управління закупівельних процедур дочірнього підприємства АТ «Укрзалізниця» та виправдала її від звинувачень у заволодінні 21,4 млн грн підприємства у зв'язку з недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення.