ВАКС не зміг довести вину Ірини Гордєєвої у заволодінні 21,4 млн грн підприємства

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватою ексначальницю управління закупівельних процедур дочірнього підприємства АТ «Укрзалізниця» та виправдала її від звинувачень у заволодінні 21,4 млн грн підприємства у зв'язку з недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомили в пресслужбі суду.

За інформацією журналіста Олега Новікова, ідеться про колишню начальницю управління закупівельних процедур державним підприємством «Укрзалізничпостач» зі структури АТ «Укрзалізниця» (нині філія «Центру забезпечення виробництва») Ірину Гордєєву.

Також судді постановили скасувати арешт майна, накладений Солом’янським районним судом Києва. Наразі мотиви рішення суду невідомі.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурори готують апеляційну скаргу на вирок колишній посадовиці «Укрзалізниці».

Зазначимо, що у цій справі НАБУ і САП обвинувачували чотирьох людей: Надію Богдан, Дмитра Цівуна, Романа Кравчука й Ірину Гордєєву. За версією слідства, колишній заступник директора «Укрзалізничпостача» Роман Кравчук та ексголова комітету з конкурсних торгів «Укрзалізничпостача» Ірина Гордєєва закупили у 2014 році за завищеними на 21,4 млн грн цінами елементів кріплень для залізничної колії за попередньою змовою з директоркою ТОВ «Інкомм» Надією Богдан та фінансовим директором ТОВ «Союз-Енерго» Дмитром Цівуном.

Ірину Гордєєву у цій справі судили окремо від інших обвинувачених. За версією прокурора, зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать, що експосадовиця «Укрзалізниці» умисно зловжила своїм службовим становищем, щоб забезпечити безпідставну перемогу одного з товариств у процедурі закупівлі метизної продукції у 2014 році та подальшу розтрату коштів державного підприємства на користь переможця.