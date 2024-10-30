ВАКС постановив стягнути з обвинувачених близько 102,8 млн грн шкоди, заподіяної «Укрзалізниці»

29 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» та представнику комерційної структури, який був організатором злочину. Суд визнав їх винними у зловживаннях, які завдали державному перевізнику майже 103 млн грн збитків. Про це 30 жовтня повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялось раніше, на початку 2017 року посадовці «Укрзалізниці» посприяли, аби один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни, що збільшило його прибуток на майже 103 млн грн. Попри те, що «Укрзалізниця» мала чинні попередні контракти, які дозволяли купувати пальне за нижчими цінами, службовці залізниці умисно наполягли на постачанні пального за новими розцінками, які були на 15-20% вищими.

ВАКС визнав винним представника комерційної структури за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років 5 місяців позбавлення волі та забороною обіймати керівні посади терміном на 3 роки. Колишнього посадовця «Укрзалізниці» суд визнав винним за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – 3 роки 1 місяць тюрми з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки. Окрім того, ВАКС постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн шкоди, заподіяної АТ «Укрзалізниця». Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів.

У Центрі протидії корупції повідомили, що обвинуваченими у цій справі є колишній начальник управління обліку нафтопродуктів філії «Укрзалізниці» Валерій Нікіфоров та представник ТОВ «Вог Аеро Джет» Анатолій Савич, який перебуває у міжнародному розшуку.

Ще одним обвинуваченим у цій справі є колишній начальник філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» Віталій Цвігун, який зараз мобілізований. ВАКС виділив матеріали щодо нього в окреме провадження.



За інформацією активістів, Цвігун також є обвинуваченим у справі, де фігурує депутат Полтавської обласної ради й керівник обласної партійної організації ВО «Батьківщини» Сергій Бєлашов. Їх обвинувачують в організації закупівлі газу для «Укрзалізниці», що завдало збитків на 206 млн грн.