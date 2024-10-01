Реєстратор незаконно вивів з державної власності 4 га землі у Хустському районі

Правоохоронці викрили 43-річного реєстратора, який незаконно вивів з державної власності 4 га землі лісового фонду у Хустському районі, вартістю 120 млн грн. За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 30 вересня, службовець несанкціоновано вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію, завдавши підприємству «Ліси України» збитків на суму майже 120 млн гривень.

«Обвинувачений, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно вивів з державної власності майже 4 гектари земель в регіоні. Йому повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї», – інформують правоохоронці.

Кримінальну справу передали до суду. За скоєне державному службовцю загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.