Мешканці Дніпропетровщини відчужили ділянки без відома Ясінянської громади

Чотирьох мешканців Дніпропетровської області підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Учасники схеми підробляли документи, щоб незаконно приватизувати землі на полонині Драгобрат, де розташований однойменний курорт. Організатора афери взяли під варту з можливістю внести 8,5 млн грн застави. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 24 вересня, організатор схеми – 61-річний мешканець Кривого Рогу, а його спільники – жителі Дніпропетровської області віком 46, 55 та 60 років. Криворіжець розробив план фіктивного відчуження двох земельних ділянок на полонині Драгобрат вартістю 8,5 млн грн.

Організатора схеми арештували з можливістю внести майже 8,5 млн грн застави

У Закарпатській обласній прокуратурі додають, що спільники допомагали організатору отримувати майнові права на землю в курортному районі.

«На підставі підроблених актів ділки виготовляли земельну документацію, ділянкам присвоювали кадастрові номери та реєстрували їх. Вони відчужили ділянки, що перебували у комунальній власності, без відома Ясінянської громади. Після ряду фіктивних операцій землі за значно заниженою вартістю придбав сам організатор схеми», – зазначили правоохоронці.

Організатора схеми арештували з можливістю внести майже 8,5 млн грн застави. Іншим підозрюваним теж невдовзі оберуть запобіжні заходи. За шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення офіційних документів і їх використанні затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.