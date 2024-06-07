Нересницькій громаді завдано збитків на понад 1,1 млн грн

На Закарпатті депутата Нересницької сільської ради підозрюють у незаконному привласненні земельної ділянки громади вартістю 1,1 млн грн. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 червня, 61-річний депутат подав на реєстрацію підроблене рішення сільської ради, на підставі якого оформив у приватну власність одну із земельних ділянок. Після цього продав землю іншій людині.

«Внаслідок таких махінацій Нересницькій громаді було завдано збитків на понад 1 мільйон 160 тисяч гривень. Зібравши достатньо доказів у справі, депутату було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України», – інформують правоохоронці.

Кримінальну справу передають до суду. За скоєне депутату сільради загрожує до 8 років ув’язнення.