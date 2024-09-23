Прокурори наклали арешт на 22,1 млн грн компанії

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили жительку Ірпеня в ухиленні від сплати майже 15 млн грн податків. Підозрювана зареєструвала компанію, яка займалась гуртовою торгівлею товарами господарського призначення.

Як повідомили в Бюро, у першій половині 2023 року компанія ввезла з Туреччини в Україну товару на загальну суму понад 132 млн грн. Компанія займалась імпортом одягу, взуття, пряжи та фурнітури, скатертин, покривал тощо. Ввезений товар зберігали на складах у Києві та Львові.

«Згодом (товар – ред.) продали фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових та бухгалтерських документах. Це дало змогу компанії занизити податкові зобов’язання з податку на додану вартість та в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків», – ідеться в повідомленні.

Під час огляду складських приміщень детективи не виявили залишків товарів на складах. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки заподіяні товариством.

Мешканці Ірпеня повідомили про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України.

За матеріалами Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій, проведених за участю компанії розпочато досудове розслідування. Прокурори наклали арешт на 22,1 млн грн підприємства. Зауважимо, за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) загрожує від 255 до 425 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.