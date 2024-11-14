У вересні 2024 року Андрій Одарченко втік з України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Одарченка за спробу підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, 14 листопада.

У Центрі протидії корупції розповіли, що в Андрія Одарченка конфіскували:

дві квартири в Харкові площею 61 та 51 м 2 ;

; житловий будинок під Харковом площею 100 м 2;

житловий будинок у Харкові площею 159 м 2;

чотири земельні ділянки;

дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 м2.

«Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця народного депутата. Речові докази – два телефони iPhone – конфіскували в дохід держави», – додали в ЦПК.

У чому звинувачують Андрія Одарченка

У листопаді 2023 року 45-річний народний депутат Андрій Одарченко намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому обіймав посаду ректора.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що топпосадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливим внесенням 15 млн грн застави. Одарченко цю суму вніс й суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

У вересні 2024 року обвинувачений не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Пізніше стало відомо, що він незаконно перетнув державний кордон. Прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави та оголошення депутата в розшук. ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук.



Одарченко надалі брав участь у судовому засіданні по відеозв'язку і сказав, що покинув Україну через «загрозу життю та здоровʼю». Своєї вини депутат не визнав та в судових дебатах намагався переконати суд, що мала місце провокація злочину.