Одарченко перебуває у міжнародному розшуку

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 23 вересня, заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Мустафи Найєма. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції Мустафи Найєма. Крім цього, під час засідання прийняли рішення стягнути в дохід держави 15 млн гривень застави.

Центр протидії корупції зазначає, що народний депутат незаконно перетнув кордон з Румунією.



«Депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Також повідомляють, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв», – йдеться у дописі.

Відзначимо, що наразі Одарченко перебуває у міжнародному розшуку, проте на думку адвоката, це передчасне рішення. Адже, за його словами, ще не встановлено, що він не прийшов до суду без поважних причин й що наразі перебуває за кордоном.

У чому звинувачують нардепа Андрія Одарченка

У листопаді 2023 року 45-річний чиновник намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому обіймав посаду ректора.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що топпосадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливим внесенням 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс й суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали. Та вже 18 вересня обвинувачений не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Й того дня прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави та оголошення депутата в розшук.