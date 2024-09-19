Водій Одарченка заявив, що посадовець не повертався додому після 17 вересня

Народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу колишнього очільника Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, оголосили в державний та міжнародний розшук. Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду в четвер, 19 вересня.

18 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадовець міг незаконно виїхати за кордон. У Держприкордонслужбі підтвердили, що Одарченко офіційно з України не виїжджав.

Центр протидії корупції з посиланням на дані НАБУ повідомив, що депутат залишив автомобіль Mercedes вдома, але у квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він – не знає, депутат на зв'язок не виходить.

«Прокурорка САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що “розв'язує всі питання на митниці, на всіх рівнях”. Прокурорка припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати», – ідеться в повідомленні.

Натомість адвокат Одарченка вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним, оскільки прокурорка нібито не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити чи немає його там.



«В останній день Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони й попросив водія поставити їх на зарядку у квартирі. Сказав, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться. Однак не повернувся», – кажуть у ЦПК.

У чому звинувачують народного депутата Андрія Одарченка

Нагадаємо, у листопаді 2023 року 45-річний народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Одарченко намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що топпосадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів. Співробітники антикорупційного бюро затримали депутата біля Київського вокзалу.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Як альтернативу Одарченко міг внести заставу у вигляді 15 млн грн. Нардеп цю суму вніс і здав закордонні паспорти. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

18 вересня чинний народний депутат Андрій Одарченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду та засіданні Верхової Ради. Цього тижня його мали допитати у справі про хабар ексочільнику Держвідновлення, утім, як повідомила прокурорка САП, Одарченко, імовірно, покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення. Прокурорка заявила клопотання про стягнення застави у 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук.

Доповнено. Як повідомило «Суспільне», клопотання щодо стягнення 15 млн грн застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу на тримання під вартою для народного депутата Андрія Одарченка розглядатимуть в понеділок, 23 вересня.