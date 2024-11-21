Україна розширює залізничне сполучення з Європейським Союзом

«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів, які матимуть сполучення з Чернівцями. Крім цього, з 15 грудня щоденно курсуватимуть потяги Київ – Будапешт та Київ – Чоп – Братислава. У пресслужбі «Укрзалізниці» у четвер, 21 листопада, розповіли, що всі залізничні маршрути пролягатимуть через Львів.

Друга пара поїздів до Варшави

Відтепер на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів курсуватимуть потяги №765/766 – 865/866. Зокрема, між Варшавою та Рава-Руською ходитиме поїзд польської залізниці PKP Intercity, а на маршруті Рава-Руська – Львів – Чернівці курсуватиме український дизель-поїзд ДПКр-3.

«Додавання місць на цьому маршруті розширить географію залізничне сполучення з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці – Рава-Руська», – розповіли в «Укрзалізниці».

Розклад руху поїздів на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів

З Рава-Руської поїзд щоденно відправлятиметься о 16:23 й прибуватиме на станцію Варшава Центральна приблизно о 22:20. На станцію Варшава Заходня поїзд прибуватиме о 22:34. Наступного дня, зі станції Варшава Заходня, потяг відправлятиметься о 5:26 й прибуде на Варшаву Центральну о 5:30. До Рави-Руської пасажири прибуватимуть о 13:35.

Наразі «Укрзалізниця» не відкрила продаж на квитки на нові поїзди та не повідомила, коли вони розпочнуть курсувати. Додамо, що з 15 жовтня 2023 року відновили щоденне залізничне сполучення між Рава-Руською та Варшавою, яке не працювало 18 років. Квитки другого класу коштують 1204 грн, а першого класу – від 1346 грн.

Пряме сполучення між Львовом і Кишиневом

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів, що також з 15 грудня Львів матиме пряме сполучення з Кишиневом, передає «Центр транспортних технологій». Перцовський зазначив, що з грудня 2022 року успішно курсує поїзд Київ – Кишинів.

«Тепер доєднуємо до цього сполучення ще й Львів. На це був популярний запит», – сказав Олександр Перцовський.

Поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:00. Дорогою його перечіплятимуть до іншого потяга, який прибуватиме в Кишинів наступного дня об 11.30. За словами Перцовського, для пасажирів це зручний час для перельотів з місцевого аеропорту Кишинева до Туреччини.

У зворотному напрямку з Кишинева поїзд відправлятиметься о 17:34. До Львова поїзд прийде о 15:40. Наразі УЗ не повідомляє про вартість квитків.

Розклад руху на маршруті Львів – Кишинів. Фото ЦТС

Прямий потяг з Києва до Будапешта

З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний потяг №9/10 Київ – Будапешт. Він матиме стандартні спальні вагони: купе (чотири місця) та люкс (два місця).

«Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом», – сказав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Розклад руху поїздів на маршруті Київ – Будапешт

Поїзд Київ – Будапешт щоденно відправлятиметься з Києва о 10:16 й наступного дня прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з Будапешта о 22:40 й прибуватиме у Київ о 19:11. Приблизна вартість квитка у купейному вагоні становитиме 3 тис. грн.

«Укрзалізниця» додає, що розклад потяга Київ – Будапешт дасть змогу пасажирам пересідати на поїзди до Відня (поїздка триватиме менше ніж три години), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюриха. Крім цього, з'явиться нова можливість пересісти на транспорт до Румунії та Словенії. Час між пересадками становитиме не більше як дві години.

Щоденний поїзд до Словаччини

Третій новий маршрут, який працюватиме з 15 грудня, «Укрзалізниця» запустить до Братислави спільно зі словацькими залізничниками. На маршруті курсуватимуть такі поїзди:⠀

№27/28 Київ – Чоп – Київ від «Укрзалізниці»;

№617/961 Чоп – Братислава – Чоп від словацької залізниці ZSSK.

Пересадковий маршрут Київ – Братислава через закарпатське місто Чоп з'єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та словацькі міста Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад. Крім цього, новий потяг спростить доїзд до чеських міст, зокрема Праги.

Розклад руху поїздів на маршруті Київ – Братислава

Поїзд №27/28 щоденно відправлятиметься з Києва о 19:57 й прибуватиме в Чоп наступного дня о 07:50. З Чопа поїзд словацької залізниці №617/961 відправлятиметься о 09:59 й прибуватиме до Кошице о 13:18, а до Братислави – о 19:33.

У зворотному напрямку з Братислави поїзд відправлятиметься об 11:27 й прибуватиме до Чопа о 21:41. Згодом поїзд «Укрзалізниці» з Чопа вирушатиме о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01. Квитки з Києва до Чопа коштуватимуть приблизно 700 грн, а з Чопа до Братислави – 1500 грн.

Під час нічної подорожі між Києвом та Чопом «Укрзалізниця» забезпечуватиме спальні вагони, а вдень, на маршруті Чоп-Братислава, словацька залізниця забезпечить сидячі вагони. «Укрзалізниця» зазначає, що придбати два квитки можна буде за один клік у застосунку та на офіційному сайті компанії.