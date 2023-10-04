Поїзд поки що курсуватиме з пересадкою

З 15 жовтня «Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська. Час очікування між поїздами – 32-60 хвилин. Разом з маршрутом, який не функціонував 18 років, відновлюють водночас роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску.

На маршруті поїздів, які в сукупності будуть в дорозі 9-10 годин, будуть зупинки у Брюховичах, Жовкві, Любліні.

«Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів», – повідомили в «Укрзалізниці» 4 жовтня.

Зі Львова потяг вирушатиме о 08:30, прибуття до Рави-Руської о 09:58 (ціна квитка – 133,89 грн у вагоні другого класу). Час очікування між поїздами – 32 хвилини. З кордону поїзд вирушає о 10:30 і прибуває до Варшави о 17:29 (квиток у вагоні першого класу – 1190,59 грн; другого – 1067,83 грн). Тривалість маршруту між кінцевими пунктами – 10 годин.

Розклад зупинок до Варшави

З Варшави поїзд відправляється о 21:45, прибуття на кордон – 05:15. Після години очікування виїзд з Рави-Руської о 06:15, прибуття до Львова – 07:45. Загальний час в дорозі – 9 годин.

Рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно виконуватиме рухомий склад польського залізничного перевізника SKPL. На станції Рава-Руська на кордоні пасажири здійснюватимуть пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно. Згодом «Укрзалізниця» планує прокласти колію європейського стандарту 1435 мм маршрут поїзда Варшава – Рава-Руська до Брюховичів.

«Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проекту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Вже відтепер можна купити квитки у міжнародних касах вокзалів, на сайті, чат-боті та мобільному додатку «Укрзалізниці». Обираючи кінцеві локації «Львів» і «Варшава Всходня», внизу треба натиснути «пошук маршрутів з пересадкою».