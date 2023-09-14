Перевезення здійснюватиме польська приватна залізнична компанія

У четвер, 14 вересня, Укрзалізниця повідомила про запуск цієї осені поїзда Варшава – Рава-Руська. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди до Львова.

У повідомленні Укрзалізниці зазначено, що новий альтернативний потяг щодня зможе перевозити до 500 пасажирів в обидва напрямки.

Як інформував ZAXID.NET, на початку літа польська залізнична компанія Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) отримала дозвіл на запуск приватних поїздів з Варшави до Рави-Руської з пересадкою до Львова. Дозвіл діє до 31 травня 2028 року.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не приймав пасажирів понад 20 років. Через це «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал у Рава-Руській. Також у 2023 році планують прокласти залізничну колію з Рави-Руської до Брюховичів. Згодом цей маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву.

Окрім того, Укрзалізниця очікує від польських колег погодження на відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту. У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн.