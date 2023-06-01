Після отримання дозволів перевізник буде напрацьовувати рейс

Польська залізнична компанія Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) отримала дозвіл на запуск приватних поїздів з Варшави до Рави-Руської з пересадкою до Львова. Про це повідомляє Rynek Kolejowy.

«SKPL може їхати в Україну! Рекордно швидко, лише за шість тижнів, Управління залізничного транспорту видало SKPL дозвіл на запуск приватних поїздів за маршрутом Варшава Східна – Гребенне – Рава-Руська з пересадкою до Львова», – пише Rynek Kolejowy.

Як зазначає сайт, ідею нового сполучення почали обговорювати у квітні, тоді з Любліна до Рави-Руської у тестовому режимі вирушив потяг приватного перевізника SKPL. Після цього він подав заявку на запуск пасажирського комерційного сполучення за маршрутом Варшава Східна (Warszawa Wschodnia) – Гребенне (Львів) з 1 червня 2023 року, яка була погоджена профільним управлінням.

Однак офіційне рішення керівництва Управління залізничного транспорту дозволяє лише подавати заявки на виділення маршрутів поїздів, а вони мають бути надіслані за 40 днів до запланованого запуску нового сполучення.

«Видача дозволу на здійснення залізничних перевезень з 1 червня 2023 року до 31 травня 2028 року не означає, що поїзд почне курсувати сьогодні, як це неправильно витлумачили ЗМІ. Лише офіційне рішення керівника УЗТ дозволяє нам подавати заявки на виділення маршрутів у межах вільної пропускної здатності, і їх потрібно надсилати за 40 днів до запланованого запуску нового сполучення. Однак слід пам’ятати, що організаційно-правові заходи ще не завершені. На практиці це означає, що нове сполучення може запрацювати не раніше після корекції розкладу у вересні», – повідомив SKPL.

Про точну дату запуску транспорту перевізник повідомить пізніше.

Нагадаємо, відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не приймав пасажирів понад 20 років. Через це «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал у Рава-Руській. Також у 2023 році планують прокласти залізничну колію з Рави-Руської до Брюховичів. Згодом цей маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву.