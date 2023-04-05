Пасажири зможуть скористатися поїздом через кілька місяців

Польські та українські залізничники почали тестувати поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм, щоб через кілька місяців запустити сполучення між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів. У Міністерстві інфраструктури України у середу, 5 квітня, розповіли, що метою є розвантажити автомобільні пункти пропуску.

«Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який своєю чергою домчить пасажирів до Львова», – розповіли у прес-службі Міністерства інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, є величезний запит українців на зручні подорожі до та з Польщі. Крім цього, нове залізничне сполучення розвантажить автомобільні пункти пропуску на кордоні.

У прес-службі Міністерства інфраструктури зазначили, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не приймав пасажирів більше ніж 20 років. Через це «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал у Рава-Руській.

«Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення», – додали у Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, що у 2023 році планують прокласти залізничну колію з Рави-Руської до Брюховичів. Згодом цей маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву.