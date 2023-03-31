Ігровою кімнатою на вокзалі діти та їхні батьки можуть користуватися безкоштовно

«Укрзалізниця» спільно з ЮНІСЕФ відкрила безкоштовну розвивально-розважальну зону «Спільно» на залізничному вокзалі Львова. Простір розташований праворуч від центрального вестибюля вокзалу. У прес-службі «Укрзалізниці» розповіли, що «Спільно» працюватиме щоденно та цілодобово для батьків із дітьми різного віку.

Такі простори для дітей існують на вокзалах у Харкові та Києві. «Львівська дитяча зона розділена на три зали: вітальню з гардеробом, питною водою та книжками й розмальовками в дорогу, далі велика ігрова зона для дітей різного віку, і насамкінець – приватна кімната для грудного вигодовування та сповивання. Також у "Спільно" є дитячі книжки на будь-який вік, розвивальні та ігрові набори, аніматори та психологи ЮНІСЕФ», – повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Керівник Львівського вокзалу Роман Сенишин зазначив, що сім'ї з дітьми повертаються в Україну саме через Львів, тому «Спільно» може щоденно приймати понад 500 дітей. За словами голови львівського регіонального офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Нінке Воппен, з березня 2022 року по березень 2023 року загалом в Україні відкрили понад 150 просторів, де побували більше ніж 400 тисяч дітей.

На відкриття простору «Спільно» завітала письменниця та видавчиня Мар'яна Савка. Вона прочитала дітям уривок з книги «Залізницею додому».

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запустила регулярний потяг зі Львова до Краматорська, який курсуватиме через день з 8 квітня. Квитки вже можна придбати у касах вокзалу та на сайті.