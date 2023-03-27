«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків
Тепер можна отримати їх повну вартість
«Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер за певних умов можна буде отримати повну вартість навіть після відправлення потяга, розповіла прес-служба перевізника у Telegram.
«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились у 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», – йдеться в повідомленні, опублікованому 25 березня.
Як повідомляється, «Укрзалізниця» тепер повертатиме повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир робить це не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Раніше всю вартість можна було отримати не менше ніж за 9 годин).
Також тепер можна буде повернути всі гроші за квиток, але якщо це робити не більше, ніж за годину після відправлення (раніше повертали лише 10% від ціни). Проте таке повернення можна буде робити тільки онлайн. А ще воно не стосується плацкартних квитків.
Також, урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси і уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин.
Також введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди,
пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
Як інформував ZAXID.NET, нещодавно уряд призначив головою правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка. Раніше Лященко відповідав за фінансовий блок питань в «Укрзалізниці».
Перед новим головою компанії поставлені три ключові задачі – продовження реформи УЗ, виконання інвестиційної програми (розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо), вихід компанії на беззбитковість.
16 березня «Укрзалізниця» оновила застосунок з продажу квитків, додавши до переліку пільгові квитки для людей з інвалідністю. Пільговики та їхні супровідники зможуть придбати квитки після оновлення додатка.