«Укрзалізниця» повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу

«Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер за певних умов можна буде отримати повну вартість навіть після відправлення потяга, розповіла прес-служба перевізника у Telegram.

«Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились у 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень», – йдеться в повідомленні, опублікованому 25 березня.

Як повідомляється, «Укрзалізниця» тепер повертатиме повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир робить це не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Раніше всю вартість можна було отримати не менше ніж за 9 годин).

Також тепер можна буде повернути всі гроші за квиток, але якщо це робити не більше, ніж за годину після відправлення (раніше повертали лише 10% від ціни). Проте таке повернення можна буде робити тільки онлайн. А ще воно не стосується плацкартних квитків.

Також, урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси і уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин.

Також введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди,

пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно уряд призначив головою правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка. Раніше Лященко відповідав за фінансовий блок питань в «Укрзалізниці».

Перед новим головою компанії поставлені три ключові задачі – продовження реформи УЗ, виконання інвестиційної програми (розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо), вихід компанії на беззбитковість.

16 березня «Укрзалізниця» оновила застосунок з продажу квитків, додавши до переліку пільгові квитки для людей з інвалідністю. Пільговики та їхні супровідники зможуть придбати квитки після оновлення додатка.