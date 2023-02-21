Дві регіональні філії «Укрзалізниці» перейменують. Південна та Південно-Західна залізниці отримають нові назви за програмою «Залізна українізація». Про це 21 лютого повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін під час презентації цієї програми.

«Чому залізниця із центром у столиці має назву «Південно-Західна», а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — «Південна»? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди», — пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За словами керівника підприємства, процес перейменування регіональних філій завершать у 2023 році. Нових назв поки не озвучують.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «Залізна українізація», яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 роки. За цей час планують українізувати назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій.