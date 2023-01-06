Перша зарядна станція встановлена на вокзалі Києва

На вокзалах Укрзалізниці з'являться безкоштовні зарядні станції. Як інформує прес-служба перевізника, 6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші зарядні станції уже запрацювали на головному вокзалі Києва.

Як інформує Укрзалізниця, зарядні станції надані Kusto Group – групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проекти в Україні.

Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожуючим українцям завжди бути на зв’язку, незважаючи на можливі блекаути.

Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року.