В українських сховищах є 11,7 мільярда м3 газу, на складах – 1,2 мільйона тонн вугілля, що дає змогу успішно долати зиму. Енергосистема України, попри все, продовжує стабільно працювати. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 6 січня, передає Укрінформ.

«Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд м3 газу. На складах – 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси», – сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що через 2,5 місяця після початку опалювального сезону можна говорити, що Україна поки успішно долає виклики зими.

Денис Шмигаль додав, що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці, через які з початку нового року пошкоджень зазнали чергові об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні. Попри це, енергетикам вдається втримувати нашу енергосистему єдиною.

За словами Шмигаля, уряд, зі свого боку, провів роботу з партнерами щодо отримання партій генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для ремонтів мереж та запровадив пільговий режим для ввезення енергетичного обладнання.

«Було завезено майже 670 тис. генераторів різної потужності. Уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів, а також дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років», – нагадав Шмигаль.

На початок опалювального сезону в українських газосховищах було накопичено понад 14,5 млрд м3 газу, а на складах було 1,5 млн тонн вугілля.

Протягом грудня уряди іноземних держав та неурядові організації передали Україні близько 5 тис. генераторів для забезпечення гуманітарних потреб. Надходження ще 8 тис. очікується на початку 2023 року.