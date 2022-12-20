Враховуючи регулярні російські атаки на енергосистему, давати будь-які прогнози щодо стабілізації енергопостачання неможливо. До Нового року росіяни хочуть залишити українців без світла, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

Шмигаль попередив, що Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у темряві, – тому влада збирається збільшити кількість «пунктів незламності» втричі, до 15 тис.

За його словами, «російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві».

«В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань», – сказав Шмигаль.

Він додав, що «паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру».

«Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян», – сказав Шмигаль.

Наразі вже працює понад 5 тис. «Пунктів незламності». У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі».

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 30 дронів із запущених 35-ти.