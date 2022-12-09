Денис Шмигаль розповів, які категорії споживачів отримуватимуть електроенергію насамперед

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання, заявив у п’ятницю, 9 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що українці протягом усієї зими житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії, але держава й уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримуватиме електроенергію. Так, прем’єр-міністр доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип «все для фронту» залишається абсолютно незмінним, наголосив голова уряду.

Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як-от хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет – житловий сектор.

За словами Шмигаля, лише після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.

Нагадаємо, оператор української енергосистеми попередив, що дефіцит потужностей в енергосистемі залишатиметься до кінця зими.