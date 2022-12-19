Росіяни вночі і зранку атакували іранськими безпілотниками Київ і Київську область, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Вибухи пролунали в Шевченківському та Солом’янському районах Києва. Після одного з них спалахнула пожежа, повідомила «Українська правда».

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що Київ пережив кілька атак дронами. Столицю України атакували близько 20 дронів, близько 15 з них вдалося збити.

«Столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed. В повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили біля 15. На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», – повідомили в КМВА.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждалих немає, але рятувальники й медики продовжують працювати на місці події. За його словами, є пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, енергетики й тепловики вже працюють над оперативною стабілізацією електро- та теплопостачання.

Загалом за ніч і ранок повітряну тривогу в Києві оголошували двічі: перша тривала три години, друга – 30 хвилин.

Також росіяни атакували дронами Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона, однак є також влучання, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів», – сказано в повідомленні.

Влада Києва та області не повідомила, які саме об’єкти постраждали від атаки безпілотниками.

Крім того, росія атакувала іранськими дронами також південні регіони. Повітряне командування «Південь» повідомило, що 10 дронів збила протиповітряна оборона.

Загалом росіяни за ніч і ранок випустили по Україні зі східного узбережжя Азовського моря 35 іранських дронів Shahed-136 і Shahed-131, 30 з них збили, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.