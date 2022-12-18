У Запорізькій області російські окупанти розміщують військові підрозділи у школах, де тривають заняття, а у Горлівці росіяни готуються мобілізувати до війська комунальників. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 грудня.

Як повідомили у Генштабі, росіяни продовжують використовувати навчальні заклади на окупованих територіях України як бази та укриття для своїх військових. Зокрема, у Василівському районі Запорізької області у приміщеннях шкіл окупанти розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес у цих школах триває, а діти відвідують заняття.

Росіняни також продовжують мобілізацію на території окупованої Луганської області. З 5 грудня всім підприємствам регіону розіслали картки військового обліку для співробітників.

«У тимчасово окупованій Горлівці мобілізації підлягають працівники місцевих комунальних підприємств», – повідомляють у Генштабі.

У ЗСУ також зазначають, що у Запорізькій області Росія відновлю залізничну інфраструктуру для покращення військової логістики, а також наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямах.

Своєю чергою, ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили два склади боєприпасів росіян.