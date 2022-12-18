У житлових кварталах Мелітополя окупанти встановлюють протитанкові споруди

Російські військові, готуючись до вуличних боїв, встановлюють у окупованому Мелітополі бетонні пірамідальні протитанкові споруди. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що так звані «зуби дракона» окупанти встановлюють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

«Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв», – повідомив Іван Федоров.

Він додав, що бетонні конструкції радше завадять утікати з з міста.

Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували керівний склад 58-ї російської армії у Мелітополі та підірвали міст, який використовували окупанти.