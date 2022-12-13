В окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері в суботу пролунало понад 10 вибухів

Унаслідок ударів по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські воїни знищили керівний склад 58 російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У відомстві розповіли, що низка вдалих відпрацювань по інших населених пунктах регіону призвела до ліквідації понад 10 одиниць техніки різного типу. Поранено близько 150 російських окупантів.

«Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника», – наголосили у Генштабі.

Досить серйозні втрати понесли російські окупаційні війська і унаслідок удару по одному з пунктів дислокації ворога на Луганщині.

«У результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими», – додали у Генштабі.

Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня безповоротні втрати РФ у війні проти України перевищили 95 тис. осіб. Лише упродовж останньої доби ліквідовано близько 500 окупантів.