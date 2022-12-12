Саме через цей міст окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку

У тимчасово захопленому Мелітополі пошкоджений стратегічний для російських військ міст. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«У Мелітополі «втомився» міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після «втоми» Кримського мосту», – написав Федоров у Telegram.

За словами Федорова, саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.

Він також раніше повідомив, що ввечері з Токмака, Михайлівки і передмістя Мелітополя були повідомлення про вибухи.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на російських військових повідомили, що біля опори мосту заклали вибухівку. За даними окупантів, міст вистояв, але «серйозно просіло дорожнє полотно». Рух мостом поки призупинено. В окупаційних Telegram-каналах також підтвердили вибухи. І вже традиційно заявили, що удар імовірно було завдано з РСЗВ HIMARS.

Своєю чергою, місцеві ЗМІ пишуть, що одразу після вибухів на мосту в Мелітополі в окремих частинах міста окупанти почали глушити зв'язок та інтернет.