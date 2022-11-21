У тимчасово окупованому селищі Веселе під Мелітополем ліквідували військову базу російських окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі. Вчора ввечері 20 листопада у тимчасово окупованому селищі Веселе ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств», – повідомив Федоров.

В офісній будівлі проживав особовий склад ворога, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів. Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.

Раніше повідомлялось, що окупаційні війська Росії нарощують свої сили в районі Мелітополя Запорізької області і зменшують – у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію територій чотирьох українських областей, включаючи Запорізької, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

7 листопада мер міста заявив, що армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території, вимагаючи від людей спецзаяви та влаштовуючи спецперевірки.