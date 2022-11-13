РФ перекидає війська під Мелітополь

Окупаційні війська Росії нарощують свої сили в районі Мелітополя Запорізької області і зменшують – у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У відомстві відзначили факт нарощення угруповання російських окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області.

«По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак», – розповіли у відомстві.

Водночас в тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу ворога. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

«Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що з метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Нагадаємо, що раніше на окупованій частині Запорізької області виявили білоруських військових.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію територій чотирьох українських областей, включаючи Запорізької, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

7 листопада мер міста заявив, що армія РФ ускладнила виїзд з окупованого Мелітополя та інших окупованих територій Запорізької області на підконтрольні Україні території, вимагаючи від людей спецзаяви та влаштовуючи спецперевірки.