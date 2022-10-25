На окупованій частині Запорізької області виявили білоруських військових, повідомив пізно ввечері в понеділок, 24 жовтня, міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На території міста Мелітополь є велика кількість військових, які переважно збираються навколо міста, на його околицях, а також у центрі міста, прикриваючись цивільним населенням. Також є факти того, що там перебувають і білоруські військові – на території, наприклад, Мирненської ОТГ», – заявив мер.

За його словами, на околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили. Причому, як наголосив Федоров, окупанти намагаються прикриватись дітьми, облаштовуючи свої склади у школах.

Нагадаємо, Білорусь є союзницею Росії у війні проти України. Росіяни використовували її територію для наступу на Україну 24 лютого, а також продовжують використовувати білоруську інфраструктуру для ракетних ударів по Україні.