У білоруському Бресті відбудуться військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки. Про це у понеділок, 24 жовтня, повідомив інфоресурс «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук повідомив, що протягом поточного тижня в Бресті «буде чутно стрілецьку канонаду, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки».

Він повідомив, що причиною є заходи 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні «Брестський», які проводять «згідно з планом підготовки на навчальний рік».