В окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері в суботу, 10 грудня, пролунало понад 10 вибухів. Відомо про влучання щонайменше в два штаби окупантів, зокрема – у кафе, де, ймовірно, святкували день народження голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, за попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на свій штаб. Місцеві ЗМІ уточнюють, що йдеться про протестантську церкву «Нове покоління». Про те, чи є внаслідок вибуху загиблі окупанти – невідомо.

Окупаційна влада Мелітополя спершу повідомляла про роботу в місті ППО, але згодом про влучання повідомили пропагандистські ЗМІ. Відомо, зокрема, про влучання в заміське кафе «Привал мисливця», де, як стверджують місцеві ЗМІ, святкували день народження колаборанта Євгена Балицького. Пропагандисти кажуть, що в будівлю влучило шість ракет з HIMARS. На території готельного комплексу, де розташоване кафе, жили окупанти. «РИА Новости» повідомили про двох загиблих.

Також вибухи було чутно і в районі заводу «Рефма», де окупанти облаштували військову базу.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під російською окупацією від початку повномасштабної війни.