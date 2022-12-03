Через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів, повідомив Центр національного спротиву.

«Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх педагогів, які мають русифікувати українських дітей. Цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів і займатися пропагандою в окупаційних школах», – сказано в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначили, що більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами, а тому вони змушені завозити на окуповані території своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати і пільги.

Раніше ЦНС повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.

Мелітополь перебуває під російською окупацією з 25 лютого.