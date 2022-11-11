«Львівгаз» пропонує модеми для шести різних моделей газових лічильників

Розумний будинок – це система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини, аби спростити ваше життя. Система аналізує параметри всередині приміщення, за допомогою кількох клавіш дозволяє налаштувати роботу приладів «під себе», а також переводить деякі буденні функції в автоматичний режим. Пояснюємо, як працює розумний будинок, а також один із його важливих елементів – зчитувачі показників лічильників.

Що входить у систему розумного дому

Сучасні технології дозволяють підбирати функції розумного будинку індивідуально – лише ті, які потрібні певному користувачу. Основними компонентами розумного дому є:

центр керування;

датчики руху, диму, затоплення, відкриття вікон або дверей, освітленості, вологості, температури;

зчитувачі показників лічильників;

автоматичні водяні крани;

терморегулятор для радіаторів;

відеодомофон.

Як використовуються технології розумного дому

Розумне світло. Освітлення вмикається та вимикається, коли людина заходить у кімнату або виходить. Для кожного члена родини та для різних подій можна налаштувати відповідний тип освітлення.

Мікроклімат. Система автоматично регулює температурний режим та вологість повітря у кожній з кімнат, а вентиляція забезпечує свіжість та чистоту повітря.

Безпека. Система автоматично перекриває газові вентилі та воду при витоках, повідомляє повідомляє поліцію про незваних гостей, а домофон записує повідомлення відвідувачів. Відеоспостереження доступне дистанційно на смартфоні.

Енергоощадність. Температура всередині будинку регулюється відповідно до температури повітря зовні. Батареї можуть автоматично вмикатися та вимикатися в певний період доби для більшої ощадливості.

Як можна автоматично подавати показники газового лічильника

Для легшого та швидшого обліку спожитого газу все частіше використовуються спеціально розроблені прилади – модеми, які автоматично передають показники лічильника. Завдяки такому модему можна спокійно забути про подачу показників, адже інформація про спожитий газ буде надходити до контролюючих органів вчасно та точно.

Окрім передачі показників, модеми можуть зберігати до трьох місяців годинні та добові показники, а місячні – цілий рік. Ці пристрої розпізнають спроби впливу на лічильник і перешкоджають спотворенню показників, а також фіксують різні проблеми та аварійні ситуації.

«Це ідеальне рішення, щоб убезпечити клієнта від помилок при передачі показників спожитого газу. Встановив модем – і не відволікаєшся від улюблених справ. Клієнт не залежить від впливу людського фактору й різноманітних проблем з програмним забезпеченням, не має слідкувати за періодом передачі показників. Дані передаються автоматично і чітко за фактично спожитий об’єм газу», – пояснює керівник проектів і програм АТ «Львівгаз» Андрій Василина.

«Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії», пропонує модеми для шести різних моделей газових лічильників:

Pietro Fiorentini;

Mesura;

Itron (Actaris);

Elster;

Metrix;

Самгаз.

Замовити модем можна в онлайн-магазині 104.ua або за номером 0 800 304 104.

Невдовзі споживачі зможуть придбати і «два в одному» – лічильник із вбудованим у корпус модемом. Його розробку РГК вже завершила, лабораторні випробування проведені. Зараз починається етап сертифікації та запуску у виробництво. Першу партію планують виготовити в 4 кварталі 2022 року, а встановлення на мережі заплановане на перший квартал 2023 року. Нові лічильники будуть як встановлюватися у межах інвестиційної програми, так і призначатися для комерційного продажу.

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ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.