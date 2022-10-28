Бахкає, гудить і тріщить: чому газовий котел видає звуки і як їх позбутися
Власники газових котлів вдома іноді помічають, що система опалення видає дивні звуки. Газові котли можуть гудіти, свистіти чи навіть видавати досить гучні хлопки. Іноді це впливає і на роботу усієї системи опалення: радіатори стають холоднішими, вода різко змінює температуру від дуже холодної до окропу і назад. Втім буває, що звуки не супроводжуються іншими проблемами, але все одно турбують мешканців: прокидатися вночі від того, що на кухні щось «бахнуло» – не надто приємний досвід.
Зазвичай, шумлять старі газові котли або ті, які давно не проходили належного обслуговування. Причин шумів в системі опалення є чимало, головні з них розберемо у цьому матеріалі.
Причини звуків в котлах і системі опалення
Новий газовий котел працює фактично безшумно. Однак з часом він починає шуміти, це ознака несправності обладнання:
- утворення накипу;
- вийшов з ладу вентилятор;
- знос вузлів апарату;
- заводський брак;
- неправильне налаштування або установка котла.
Якщо гудіння лунає безпосередньо від котла, то слід перевірити рівень води і при необхідності долити її. Якщо шум чути від радіаторів або трубопроводу, то в систему потрапило повітря і його потрібно видалити. Сторонній шум в самому насосі свідчить про заводський брак.
Звуки клацання, які лунають з незначними інтервалами, свідчать про неполадки з вентилятором. Якщо котел шипить або свистить, значить, в пристрої накопичилося багато накипу.
У разі поломки циркуляційного насоса найчастіше потрібна заміна цього елемента. Подачу газу в систему потрібен час від часу регулювати.
Проблеми з вентилятором
Якщо шуми з котла лунають з інтервалами, слід перевірити вентилятор (кулер). Вентилятор продуває систему, очищаючи її від залишків продуктів горіння, а також служить для відводу диму. Чим довше працює котел, тим більше знос вентилятора.
Основна причина цієї неполадки — вік, швидше за все, потрібно просто замінити вентилятор на новий. Друга причина, яка призводить до швидкого зносу вентилятора, — його розташування над пальником у верхній частині котла. Під постійним впливом високих температур швидко висихає мастило підшипника, в результаті чого він зношується. Щоб усунути неполадку, також потрібна заміна вентилятора.
Ще одна причина появи сторонніх шумових ефектів — деталь може бути забита пилом. У такому випадку слід видалити бруд і пил, а потім змастити підшипники.
Якщо попередні дії не принесли результату, необхідно замінити кулер. Заміну деталей котла необхідно доручити майстру зі служби, з якої укладено договір на обслуговування приладів і поставку газу – у Львові це, наприклад, АТ «Львівгаз».
Накип усередині котла
Завдяки теплообміннику від спалювання газу до води перенаправляється тепло. Якщо вода жорстка, то в системі опалення в процесі її нагрівання може утворитися накип. Ця проблема помітна вже через 15-20 хвилин з моменту запуску газового котла. Причина появи звуків — звуження проходу для води. В результаті утворюється пар і дрібні бульбашки. Накип знижує ККД котла, а також його тепловіддачу і зносостійкість.
Для видалення осаду рекомендується регулярно проводити хімічну промивку опалювальної системи і чистку теплообмінника.
Нестача води в опалювальній системі
Якщо по опалювальній системі курсує недостатній обсяг води, котел починає шуміти через перегрів. Усередині котла утворюються повітряні пробки, що заважають нормальній циркуляції рідини в системі.
Заповітрювання системи призводить до некоректної роботи котла. Якщо в ділянці труби недостатньо води, утворюється повітряний корок. Прилади опалення при цьому частково охолоджуються, а вода не може нормально циркулювати в системі, тому перегрівається пальником. При цьому лунає глухий свист або гул котла.
Заповітрювання призводить до неполадок:
- знижується або ж припиняється циркуляція води в теплоносії;
- котел автоматично вимикається через перегрів теплоносія.
Причини присутності повітря в опалювальній системі:
- порушення герметизації під час ремонтних робіт;
- порушення цілісності системи;
- дренаж води з контуру гарячого водопостачання.
Щоб налагодити роботу пристрою, потрібно відрегулювати термостат. Також потрібно переконатися, що термостат встановлений правильно, долити води, налагодити її подачу й циркуляцію. Детальніше про те, як позбутися води в системі опалення, ми розповідали в окремому матеріалі.
Низький тиск
Причини, за якими у системі може знизитися тиск:
- витік води;
- поломка розширювального бачка котла;
- тривала перерва в постачанні електроенергії;
- некоректне налаштування газового котла.
Якщо в системі падає тиск, котел починає видавати гучні звуки. У такому випадку треба перевірити, чи немає витоку в системі опалення. Зробити це можна за допомогою серветки, якої потрібно протерти всі стики і з’єднання. Виявивши джерело витоку, його потрібно ліквідувати. Якщо тиск в системі падає, котел перестає працювати, тому що блокується автоматикою.
Причиною зміни тиску можуть стати тріщини в розширювальному бачку або теплообміннику. Щоб виявити їх місце розташування, з системи слід видалити всю воду, а потім за допомогою компресора закачати в неї повітря. У місцях утворення мікротріщин з характерним свистом сочиться повітря.
Поява мікротріщин відбувається в результаті частого промивання системи хімічними реагентами, через метал поганої якості, різкому підвищенні тиску в магістралі, гідравлічних ударів. Мікротріщини, які утворилися, можна спробувати запаяти. Але краще це довірити фахівцям.
Щоб попередити подібні проблеми, рекомендується регулярно проводити технічне обслуговування котла, а також встановити допоміжне обладнання, яке дозволить контролювати тиск, виводячи значення на екран. Нормативні показники тиску у котлі – 1,5-2 атмосфери.
Неправильне налаштування котла
Некоректне налаштування або установка обладнання також може бути причиною дивних звуків. Сторонні шуми можуть виникнути в результаті неправильного перерозподілу навантаження. Якщо робоча потужність котла перевищує допустимі показники, то в результаті надлишкового тиску виникає вібрація і насос починає гриміти.
Якщо під час нагрівання або охолодження виникає звук удару металу об метал, в пристрої утворюється некомпенсоване розширення тепла. Причина – в неправильно встановлених навісних кронштейнах радіатора.
Якщо ви не знаєте, чому постійно свистить газовий котел, в першу чергу слід перевірити налаштування. Правила та послідовність дій при налаштуванні газового котла можна дізнатися в технічній документації до котла, робочі параметри — на табличці, закріпленій на корпусі обладнання.
Що робити, якщо при включенні котла лунають хлопки
Якщо під час включення газового котла лунають сторонні шуми: хлопки, клацання, стуки, це може свідчити про проблему у триходовому клапані. Це – основний вузол двоконтурного газового котла. Його завдання регулювати перерозподіл потоків під час включення приладу. Якщо причина сторонніх шумів криється в клапані, значить, він вийшов з ладу і деталь потрібно замінити.
Причини звуків у газовому котлі при включенні:
- Несправність триходового клапана. Це пристрій відправляє воду по малому колу при відборі санітарної води з кранів. Якщо воно клацає, то його потрібно замінити.
- Тривале запалення іскри. При розпаленні спалахує утворився надлишок газу і лунає характерний хлопок. В цьому випадку рекомендується перевірити запальник, пальник, електрод, а також всі контакти.
- Забитий димохід або фільтр. В цьому випадку потрібно їх очищення. Перевірка димоходу здійснюється запаленим сірником. Якщо полум’я відхиляється, все в нормі, якщо тяги немає – необхідно очистити.
- Помилка при установці. Якщо обладнання встановлено неправильно, але при нагріванні метал деформується, і лунають хлопки. Той же звук виникає при охолодженні, оскільки метал повертається у вихідне положення. При перемиканні на поставку гарячої води, котел гуде. Проблема вирішується шляхом перевстановлення газового котла.
- Засмічені форсунки. Для їх прочищення використовується тонкий дріт. Попередньо слід відключити газ.
Про які поломки свідчать різні звуки в котлі
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Звуки
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Причини
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Рішення
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Булькає
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Гудить
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Свистить
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Тріщить (скрипить, хрустить)
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Шумить
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Пищить
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Стукає
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Журчить
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За матеріалами Domskotlom та Viessmann
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