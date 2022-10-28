Якщо котел почав видавати звуки, це може свідчити про якусь поломку у системі

Власники газових котлів вдома іноді помічають, що система опалення видає дивні звуки. Газові котли можуть гудіти, свистіти чи навіть видавати досить гучні хлопки. Іноді це впливає і на роботу усієї системи опалення: радіатори стають холоднішими, вода різко змінює температуру від дуже холодної до окропу і назад. Втім буває, що звуки не супроводжуються іншими проблемами, але все одно турбують мешканців: прокидатися вночі від того, що на кухні щось «бахнуло» – не надто приємний досвід.

Зазвичай, шумлять старі газові котли або ті, які давно не проходили належного обслуговування. Причин шумів в системі опалення є чимало, головні з них розберемо у цьому матеріалі.

Причини звуків в котлах і системі опалення

Новий газовий котел працює фактично безшумно. Однак з часом він починає шуміти, це ознака несправності обладнання:

утворення накипу;

вийшов з ладу вентилятор;

знос вузлів апарату;

заводський брак;

неправильне налаштування або установка котла.

Якщо гудіння лунає безпосередньо від котла, то слід перевірити рівень води і при необхідності долити її. Якщо шум чути від радіаторів або трубопроводу, то в систему потрапило повітря і його потрібно видалити. Сторонній шум в самому насосі свідчить про заводський брак.

Звуки клацання, які лунають з незначними інтервалами, свідчать про неполадки з вентилятором. Якщо котел шипить або свистить, значить, в пристрої накопичилося багато накипу.

У разі поломки циркуляційного насоса найчастіше потрібна заміна цього елемента. Подачу газу в систему потрібен час від часу регулювати.

Проблеми з вентилятором

Якщо шуми з котла лунають з інтервалами, слід перевірити вентилятор (кулер). Вентилятор продуває систему, очищаючи її від залишків продуктів горіння, а також служить для відводу диму. Чим довше працює котел, тим більше знос вентилятора.

Основна причина цієї неполадки — вік, швидше за все, потрібно просто замінити вентилятор на новий. Друга причина, яка призводить до швидкого зносу вентилятора, — його розташування над пальником у верхній частині котла. Під постійним впливом високих температур швидко висихає мастило підшипника, в результаті чого він зношується. Щоб усунути неполадку, також потрібна заміна вентилятора.

Ще одна причина появи сторонніх шумових ефектів — деталь може бути забита пилом. У такому випадку слід видалити бруд і пил, а потім змастити підшипники.

Якщо попередні дії не принесли результату, необхідно замінити кулер. Заміну деталей котла необхідно доручити майстру зі служби, з якої укладено договір на обслуговування приладів і поставку газу – у Львові це, наприклад, АТ «Львівгаз».

Накип усередині котла

Завдяки теплообміннику від спалювання газу до води перенаправляється тепло. Якщо вода жорстка, то в системі опалення в процесі її нагрівання може утворитися накип. Ця проблема помітна вже через 15-20 хвилин з моменту запуску газового котла. Причина появи звуків — звуження проходу для води. В результаті утворюється пар і дрібні бульбашки. Накип знижує ККД котла, а також його тепловіддачу і зносостійкість.

Для видалення осаду рекомендується регулярно проводити хімічну промивку опалювальної системи і чистку теплообмінника.

Нестача води в опалювальній системі

Якщо по опалювальній системі курсує недостатній обсяг води, котел починає шуміти через перегрів. Усередині котла утворюються повітряні пробки, що заважають нормальній циркуляції рідини в системі.

Заповітрювання системи призводить до некоректної роботи котла. Якщо в ділянці труби недостатньо води, утворюється повітряний корок. Прилади опалення при цьому частково охолоджуються, а вода не може нормально циркулювати в системі, тому перегрівається пальником. При цьому лунає глухий свист або гул котла.

Заповітрювання призводить до неполадок:

знижується або ж припиняється циркуляція води в теплоносії;

котел автоматично вимикається через перегрів теплоносія.

Причини присутності повітря в опалювальній системі:

порушення герметизації під час ремонтних робіт;

порушення цілісності системи;

дренаж води з контуру гарячого водопостачання.

Щоб налагодити роботу пристрою, потрібно відрегулювати термостат. Також потрібно переконатися, що термостат встановлений правильно, долити води, налагодити її подачу й циркуляцію. Детальніше про те, як позбутися води в системі опалення, ми розповідали в окремому матеріалі.

Низький тиск

Причини, за якими у системі може знизитися тиск:

витік води;

поломка розширювального бачка котла;

тривала перерва в постачанні електроенергії;

некоректне налаштування газового котла.

Якщо в системі падає тиск, котел починає видавати гучні звуки. У такому випадку треба перевірити, чи немає витоку в системі опалення. Зробити це можна за допомогою серветки, якої потрібно протерти всі стики і з’єднання. Виявивши джерело витоку, його потрібно ліквідувати. Якщо тиск в системі падає, котел перестає працювати, тому що блокується автоматикою.

Причиною зміни тиску можуть стати тріщини в розширювальному бачку або теплообміннику. Щоб виявити їх місце розташування, з системи слід видалити всю воду, а потім за допомогою компресора закачати в неї повітря. У місцях утворення мікротріщин з характерним свистом сочиться повітря.

Поява мікротріщин відбувається в результаті частого промивання системи хімічними реагентами, через метал поганої якості, різкому підвищенні тиску в магістралі, гідравлічних ударів. Мікротріщини, які утворилися, можна спробувати запаяти. Але краще це довірити фахівцям.

Щоб попередити подібні проблеми, рекомендується регулярно проводити технічне обслуговування котла, а також встановити допоміжне обладнання, яке дозволить контролювати тиск, виводячи значення на екран. Нормативні показники тиску у котлі – 1,5-2 атмосфери.

Неправильне налаштування котла

Некоректне налаштування або установка обладнання також може бути причиною дивних звуків. Сторонні шуми можуть виникнути в результаті неправильного перерозподілу навантаження. Якщо робоча потужність котла перевищує допустимі показники, то в результаті надлишкового тиску виникає вібрація і насос починає гриміти.

Якщо під час нагрівання або охолодження виникає звук удару металу об метал, в пристрої утворюється некомпенсоване розширення тепла. Причина – в неправильно встановлених навісних кронштейнах радіатора.

Якщо ви не знаєте, чому постійно свистить газовий котел, в першу чергу слід перевірити налаштування. Правила та послідовність дій при налаштуванні газового котла можна дізнатися в технічній документації до котла, робочі параметри — на табличці, закріпленій на корпусі обладнання.

Що робити, якщо при включенні котла лунають хлопки

Якщо під час включення газового котла лунають сторонні шуми: хлопки, клацання, стуки, це може свідчити про проблему у триходовому клапані. Це – основний вузол двоконтурного газового котла. Його завдання регулювати перерозподіл потоків під час включення приладу. Якщо причина сторонніх шумів криється в клапані, значить, він вийшов з ладу і деталь потрібно замінити.

Причини звуків у газовому котлі при включенні:

Несправність триходового клапана . Це пристрій відправляє воду по малому колу при відборі санітарної води з кранів. Якщо воно клацає, то його потрібно замінити.

. Це пристрій відправляє воду по малому колу при відборі санітарної води з кранів. Якщо воно клацає, то його потрібно замінити. Тривале запалення іскри . При розпаленні спалахує утворився надлишок газу і лунає характерний хлопок. В цьому випадку рекомендується перевірити запальник, пальник, електрод, а також всі контакти.

. При розпаленні спалахує утворився надлишок газу і лунає характерний хлопок. В цьому випадку рекомендується перевірити запальник, пальник, електрод, а також всі контакти. Забитий димохід або фільтр . В цьому випадку потрібно їх очищення. Перевірка димоходу здійснюється запаленим сірником. Якщо полум’я відхиляється, все в нормі, якщо тяги немає – необхідно очистити.

. В цьому випадку потрібно їх очищення. Перевірка димоходу здійснюється запаленим сірником. Якщо полум’я відхиляється, все в нормі, якщо тяги немає – необхідно очистити. Помилка при установці . Якщо обладнання встановлено неправильно, але при нагріванні метал деформується, і лунають хлопки. Той же звук виникає при охолодженні, оскільки метал повертається у вихідне положення. При перемиканні на поставку гарячої води, котел гуде. Проблема вирішується шляхом перевстановлення газового котла.

. Якщо обладнання встановлено неправильно, але при нагріванні метал деформується, і лунають хлопки. Той же звук виникає при охолодженні, оскільки метал повертається у вихідне положення. При перемиканні на поставку гарячої води, котел гуде. Проблема вирішується шляхом перевстановлення газового котла. Засмічені форсунки. Для їх прочищення використовується тонкий дріт. Попередньо слід відключити газ.

Про які поломки свідчать різні звуки в котлі

Звуки Причини Рішення Булькає Повітря в системі опалення

Недостатній тиск

Швидкість циркуляційного насоса занадто висока Спустіть повітря з системи опалення

Перевірте тиск води

Відрегулюйте тиск води, при необхідності долийте воду

Зменшіть швидкість циркуляційного насосу

Якщо вам не вдається виправити ситуацію: зверніться до фахівця Гудить Пошкоджений циркуляційний насос

Несправний пальник

Вібрують вентилятори Зверніться до фахівця, який може точно визначити проблему та замінити несправний компонент Свистить Повітря в контурі опалення

Тиск води занадто низький

Циркуляційний насос неправильно налаштований Спустіть повітря з батарей

Перевірте і відрегулюйте тиск води

Зменшіть швидкість циркуляційного насоса

Жоден із заходів не допомагає: викликайте фахівця Тріщить (скрипить, хрустить) Тихо і коротко: радіатор мінімально розширюється при нагріванні та охолодженні

Тертя кронштейна / кріплення радіатора

Перемішуються потоки: подачі та відведення (зворотка)

Труби опалення прокладені з натягом (напруженням)

Клапан переливу встановлений неправильно Знайдіть точну точку тертя

Кронштейн: м'який матеріал або масло

Потоки: інший клапан / зворотний клапан; в кращому випадку слід звернутися до фахівця

Перепускний клапан: переналаштуйте з фахівцем Шумить М'який шум: нормальний шум потоку

Гучний шум: занадто висока швидкість циркуляційного насосу Зменшіть швидкість циркуляційного насосу

Потрібне технічне обслуговування фахівця Пищить Занадто багато повітря в системі опалення

Тиск води занадто низький

Циркуляційний насос неправильно налаштований, вода циркулює по системі занадто швидко Спустіть повітря з системи опалення (самостійно або звернутися до фахівця)

Перевірте тиск води на манометрі та відрегулюйте

Налаштуйте циркуляційний насос згідно інструкції з експлуатації

Зверніться до фахівця, якщо самостійно позбутися звуку не вдається Стукає Клапан переливу відсутній або неправильно встановлений

Труби для гарячої та холодної води занадто близько одна до одної

Тертя через розширення на кріпленнях / кронштейнах Встановіть перепускний клапан правильно, зверніться до інсталятора

Труби занадто близько: зміна відстаней (у кращому випадку з фахівцем)

Тертя: м'які матеріали, масло Журчить Повітря в контурі опалення

Занадто низький тиск води в системі

Швидкість циркуляційного насосу занадто висока Спустіть повітря з радіаторів

Перевірте тиск води і, якщо потрібно, долийте воду

Налаштуйте циркуляційний насос

За матеріалами Domskotlom та Viessmann

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