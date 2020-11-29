В основі розумних будинків лежить операційна система multi-room, а усі електроприлади пов’язані між собою

Розумний будинок (або intelligent building, smart-house, digital home) – це сучасний продукт діджиталізації, що працює на основі штучного інтелекту. Це система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини, аби автоматизувати та спростити ваше життя.

Термін «розумний будинок» у 1984 році вигадала та ввела у вжиток Американська асоціація забудовників. Саме тоді почався спад цін на електроприлади, що уможливило будівництво офісів з високою функціональністю. Наприкінці XX століття почали з’являтися інтелектуальні побутові прилади і нові мультимедійні технології керування ними. Портал «На часі» розібрався в основних функціях розумного будинку та принципах їхньої роботи.

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Як це працює

В основі розумних будинків лежить операційна система multi-room, а усі електроприлади пов’язані між собою функціонально та об’єднані у домашню мережу з виходом в інтернет. Керувати ними можна за допомогою пульту, дисплею, ПК або смарфону.

Система аналізує параметри всередині приміщення, а за допомогою кількох клавіш дозволяє налаштувати роботу приладів «під себе». У більшості сучасних розумних будинків контролер спілкується з іншими пристроями системи через радіосигнал.

Основні компоненти розумного дому:

центр керування – у вигляді планшету або консолі, що записує та інтерпретує дані з датчиків;

датчики руху, диму, затоплення, відкриття вікон або дверей, освітленості, вологості, температури;

автоматичні водяні крани;

терморегулятор для радіаторів;

зчитувачі показників лічильників;

відеодомофон;

інколи – голосові помічники.

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Як використовувати ці технології

Розумне світло. Освітлення вмикається та вимикається, коли людина з’являється або залишає кімнату. Для кожного члена родини можна налаштувати відповідний тип освітлення, а також запрограмувати освітлення для вечірки або, наприклад, романтичної вечері.

Мікроклімат. Система автоматично регулює температурний режим та вологість повітря у кожній з кімнат, а вентиляційна система дозволяє насолоджуватись свіжим та чистим повітрям.

Безпека. Система автоматично перекриває газові вентилі та воду при витоках. Смарт-сигналізація повідомляє поліцію про незваних гостей, а домофон записує повідомлення відвідувачів для господаря. Відеоспостереження доступне у будь-якій точці міста на вашому смартфоні.

Комфортне пересування. Визначення траєкторії пересування когось із членів родини та налаштування температури, музики, освітлення саме під нього.

Енергоощадність. Відповідно до температури зовнішнього середовища регулюється температура всередині будинку. Батареї можуть автоматично вмикатися увечері перед сном, а вимикатися зранку.

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Розрахунки. Складання списку покупок, облік продукції в закладах через зчитування штрих-кодів або RFID-тег.

Голосове управління. Розумний будинок не просто розуміє натискання клавіш – він ще й розпізнає ваш голос та виконує усі задачі: починаючи від вмикання музики, завершуючи тим, що набере для вас гарячу ванну.

Догляд за тваринами. Двері для котиків та собачок відкриватимуться автоматично, а годівничка хом’яка теж може поповнитися автоматично.

Наскільки це дорого та де придбати

Сучасні технології дозволяють збирати домашню автоматику покомпонентно – обирати лише ті функції розумного будинку, які дійсно потрібні певному користувачу. Тож вартість устаткування та його встановлення варіюватиметься залежно від виробника, комплектації та квадратури приміщення. До прикладу, щоб мінімально обладнати однокімнатну квартиру, ви витратите близько 25 тис грн, а повна комплектація вартуватиме близько 200-300 тис грн.

Найпростіші системи розумного дому вже можна придбати навіть у інтернет-супермаркеті. Складніші та більш персоналізовані пропонують різні виробники, як в Україні, та і у Львові зокрема – наприклад, Smarthouse.ua, Euro House, Clap, IQDim, Clever, Dream House та інші.