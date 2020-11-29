Powerhouse Telemark має одинадцять поверхів та вирізняється скошеним дахом, нахиленим під кутом 24 градуси

Міжнародне архітектурне бюро Snøhetta збудувало вуглецево-негативну офісну будівлю Powerhouse Telemark у місті Порсгрунн у Норвегії. Її спроектували так, аби виробити більше енергії, аніж будівля може спожити протягом всього періоду свого існування.

Як пише Platfor.ma, кутова будівля теплоізольована і має великий фотоелектричний навіс. Він покриває дах та фасад, що виходить на південь. Вироблятиме така система 256000 кіловат енергії щороку – це достатньо, аби компенсувати вуглець, споживаний офісом протягом 60-річного періоду експлуатації, а також під час будівництва, знесення та виготовлення будівельних матеріалів.

Будівлю Powerhouse розробили у відповідь на кліматичну кризу та внесок будівельної галузі у глобальні викиди вуглецю з метою запропонувати «стійку модель майбутнього робочих просторів».

«Ми довели цією будівлею, що будівельна індустрія не має виправдання, щоб не будувати енергопозитивні будівлі. Усі системи, використані в цій будівлі, є на ринку», – розповідає співзновник Snøhetta Кєтіл Тхедаль Торсен.

Powerhouse Telemark має одинадцять поверхів та вирізняється скошеним дахом, нахиленим під кутом 24 градуси, та виразним 45-градусним вирізом на фасаді. Це також допомагає максимізувати кількість сонячної енергії, яку може зібрати фотоелектричний навіс, і створює всередині наповнені світлом простори.

Усередині будівлі розташовані різні офісні приміщення, а також барна стійка, ресторан, зала для зустрічей в пентхаусі і тераса на даху. В офісі немає підвалу, щоб зменшити кількість використаного бетону. Серед матеріалів, які використали для інтер’єру, – місцеве дерево, гіпс та килимова плитка, 70% якої виготовили з перероблених рибальських сіток.