На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні. КПП «Рахів» працюватиме для пропуску пасажирів поїздів із Закарпаття в Румунію та у зворотному напрямку. Зазначимо, раніше «Укрзалізниця» провела тестовий запуск «Мармароського експресу», який курсуватиме через карпатське місто Рахів, Ділове та Валя-Вішеулуй (Румунія).

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення схвалили у вівторок, 3 січня. Наразі на цій ділянці українсько-румунського кордону відкрили міжнародний пункт контролю «Рахів». Він діятиме на території місцевої залізничної станції.

За словами Тараса Мельничука, новий пункт пропуску відкривають для залізничного пасажирського сполучення між Україною та Румунією. Очікується, що пункт контролю працюватиме цілодобово.

«З метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску через державний кордон з Румунією для залізничного сполучення «Ділове» на території залізничної станції Рахів міжнародний відкрито пункт контролю через державний кордон «Рахів» для залізничного пасажирського сполучення з тимчасовим режимом функціонування і цілодобовим часом роботи», – зазначив Тарас Мельничук.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року «Укрзалізниця» здійснила пробний рейс на відновленій ділянці із Рахова до румунського села Валя-Вішеулуй. Планувалося, що «Мармароський експрес» почне курсувати постійно із грудня 2022 року, проте наразі його не запустили. За попередньою інформацією, поїзд курсуватиме двічі на день, час у дорозі складатиме 40 хв без урахування митного контролю.

Додамо, нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією «Укрзалізниця» відкрила у серпні 2022 року. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно. Пізніше Румунія відремонтувала частину маршруту зі свого боку. На цій ділянці курсує приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия. Його маршрут продовжили до станції Ділове на кордоні з Румунією.