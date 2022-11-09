Поїзд із Рахова до Валя-Вішеулуй курсуватиме із грудня двічі на день

«Укрзалізниця» здійснила пробний рейс на відновленій ділянці із Рахова до румунського села Валя-Вішеулуй. Повноцінно запустити курсування потягу між Україною та Румунією, який матиме назву «Мармароський експрес», планується у грудні. За попередньою інформацією, поїзд курсуватиме двічі на день, час у дорозі складатиме 40 хв без урахування митного контролю.

Про тестовий рейс по ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія) прес-служба «Укрзалізниці» повідомила у середу, 9 листопада, хоча сам заїзд відбувся напередодні – 8 листопада. «Маршрутом Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія) курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. «Мармароський експрес» на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня», – зазначили в «Укрзалізниці».

У прес-службі уточнюють, що час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

«Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест», – додають у прес-службі.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Україна відкрила нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно. Пізніше Румунія відремонтувала частину маршруту зі свого боку. На цій ділянці курсує приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия. Його маршрут продовжили до станції Ділове на кордоні з Румунією.