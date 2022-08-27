Для запуску поїзда до Ділового відновили майже 20 км старої залізничної колії

«Укрзалізниця» реконструювала 20 кілометрів колії, що пролягає вздовж кордону з Румунією на території Закарпаття, та продовжила маршрут поїзда Коломия – Рахів до Ділового із зупинкою у селі Берлибаш. Перший поїзд у Діловому зустріли у п'ятницю, 26 серпня. Надалі він курсуватиме щоденно.

Про запуск поїзда до Ділового повідомила прес-служба «Львівської залізниці». Відомо, що для можливості продовження маршруту Коломия – Рахів до села Ділового «Укрзалізниця» відновила 20 кілометрів залізничної колії, яка не працювала дуже довгий час. Потяг з Коломиї до Ділового та у зворотньому напрямку курсує вже з п’ятниці, 26 серпня.

«Маршрут приміських поїздів № 6441/6442 сполученням Коломия – Рахів – Коломия продовжено до Ділового та зворотно», – йдеться у повідомленні «Львівської залізниці».

Фото Федора Гамора/Facebook

У прес-службі уточнюють, що поїзд № 6441 Коломия – Ділове курсуватиме до Рахова за діючим розкладом: Рахів 12:45-13:00, Берлибаш 13:16-13:17, прибуватиме в Ділове о 13:40. Поїзд № 6442 Ділове – Коломия вирушатиме з Ділового о 14:25, Берлибаш 14:48-14:49, Рахiв 15:08-15:18, далі – за діючим розкладом.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» заявила про відновлення двох регіональних поїздів зі Львова до Коломиї та Чернівців. Курсування «Прикарпатського експреса» відновили із понеділка, 15 серпня. Вирушатиме поїзд, як і раніше, з Коломиї, але тепер його кінцевою станцією будуть не Ківерці, а Львів. Крім того, для пасажирів уже доступні квитки на «Буковинський експрес», що курсує зі Львова до Чернівців.